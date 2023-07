De uma vasta lista de candidatos à sucessão de Marcelo, o secretário-geral da ONU é o preferido dos eleitores, de acordo com a sondagem que aqui publicamos. Socialista e católico, António Guterres é um homem de consensos, gosta de estar bem com Deus e com o Diabo, um homem com coração, como diz o povo. A frase idílica “as pessoas não são números” é disso exemplo. Não sei se o antigo primeiro-ministro estará interessado em ocupar o mais alto cargo da Nação, mas é um nome a ter em conta. Assim como o de António Costa, o segundo da lista. Faça o que fizer, ou não faça nada, o atual chefe do Governo tem um clube de fãs muito fiel. Garante que Belém não está no seu horizonte, pelo menos num futuro próximo. Será?









Mas esta sondagem é, sobretudo, um alerta para a direita. Se o D. Sebastião do PSD, Passos Coelho, não entrar na corrida é derrota pela certa. A menos que adote Gouveia e Melo e o convença a avançar. O almirante é um homem de combate, seria interessante vê-lo na guerra das presidenciais. Tem vindo a perder algum terreno, é certo, mas ainda está a tempo de recuperar.

Quem deve pensar se vale a pena ir à luta é Augusto Santos Silva. O presidente do Parlamento arrisca-se a ser humilhado. A estratégia anti-Chega não chega. Tanto assim, que nesta sondagem é goleado por Ventura.