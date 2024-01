O Tribunal da Relação de Lisboa repôs o direito e a decência no processo ‘Marquês’. A decisão arrasa a defesa de Sócrates, o juiz Ivo Rosa, e recoloca este processo no caminho de uma certa normalidade. Arrasa também um certo mundo mediático que insiste em debater os males da Justiça e não os da política, da governação e dos seus desvios. Sócrates, que já fez mais de 50 recursos, irá arguir outras nulidades impossíveis, fazer reclamações delirantes, mas já não há outro caminho: o caso tem de ir rapidamente para julgamento. É essencial que chegue à barra dos tribunais um processo que é uma autópsia fina do que foi o poder político e económico entre 2005 e 2011, pelo menos. Do seu uso amoral e criminoso.



Este processo é isso, não o espelho de um anacronismo judicial, como ainda ontem alguns dos megafones de Sócrates diziam nas televisões. Dez anos depois, o sistema de Justiça resiste, aponta o caminho, apesar de Sócrates abusar das garantias, muitas delas criadas no Parlamento em que teve maioria. E de apresentar-se, pateticamente, como vítima de uma Justiça tirânica. Como se fosse o pobre esquartejado no arranque do essencial livro ‘Vigiar e Punir’, de Michel Foucault, obra clássica sobre a evolução das garantias, da punição, das suas instituições e tecnologias. Uma vergonha.