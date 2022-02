Direitos dos emigrantes

Mais de quatro em cada cinco emigrantes que votaram para o círculo eleitoral da Europa, onde são eleitos 2 deputados para o Parlamento, viu o seu voto invalidado por falta de cópia do cartão de cidadão.São demasiados cidadãos desrespeitados e por isso é urgente mudar a lei. Por um lado é preciso garantir o efetivo direito de voto aos cidadãos portugueses residentes no exterior e respeitar os seus dados, mas também é fundamental evitar que haja ‘chapeladas’ e boletins preenchidos por procuração.A exigência de uma cópia do cartão de cidadão choca com a lei vigente de proteção de dados. Como sabemos, num tempo em que aumentam as ameaças de burlas informáticas, ceder os dados básicos de identificação é abrir portas para que a nossa privacidade seja devassada, com danos pessoais e patrimoniais.O desrespeito pelos cidadãos eleitores é inadmissível. Estes votos são muitas vezes decisivos para atribuição de maiorias no Parlamento. Este ano as contas não mudam porque Costa já tinha uma maioria confortável e sobe o grupo parlamentar para 119 deputados. Mas este caso lembra que é urgente alterar a lei.