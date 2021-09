O PCP não é dado a jogos políticos. Pode ter muitos defeitos, mas esse não. Diz o que pensa, faz o que promete. São, por isso, de levar muito a sério as declarações de Jerónimo de Sousa sobre a indisponibilidade dos comunistas em negociar o próximo Orçamento do Estado.O argumento são as autárquicas, os milhões da bazuca que António Costa desatou a disparar pelo País, mas a razão de fundo será outra: chegou o momento do partido regressar à oposição. O casamento com o PS, como se viu com a geringonça, não traz frutos eleitorais, bem pelo contrário, levou a um apagão nas urnas. O eleitor valoriza quem toma as decisões e pouco quem as apoia ou as influencia. Demarcar-se da governação socialista, a dois anos das legislativas, dá ao PCP folga para recuperar parte da sua base eleitoral.