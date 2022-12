Doença endémica

O número elevado de casos de corrupção no Estado conhecidos através da investigação da Justiça e da detenção de vários dirigentes pode levar à perceção de que agora há mais golpes contra o erário público. Pura ilusão, o que mudou foi a atitude da justiça, as investigações do MP e da PJ e a coragem de alguns magistrados judiciais, que apesar de todas as dificuldades, começaram e encarar este cancro da nossa democracia.

A corrupção é endémica no Estado, em todos os setores, da defesa à saúde, com adjudicações a amigos e uma extensa rede de favores em todos os níveis de administração. Esta doença lesa o Estado e os contribuintes, mas também prejudica a economia, porque cria um sistema em que triunfam os mais corruptos, os que conhecem melhor os meandros , em vez de premiar as empresas mais competitivas.

Os esquemas de enriquecimento ilícito são também conhecidos. Não são os decisores corruptos que ficam com os "cabritos" que nestes tempos são casas de luxo e muitos milhares de euros em contas em offshore. São as mulheres, os primos, os tios e os amigos, as barrigas de aluguer dessas fortunas que resultam dos roubo ao País e aos contribuintes.