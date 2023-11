A vingança, não apenas de Israel, destruiu qualquer ponte para o direito humanitário, já o sabíamos desde o início. O Hamas atacou para destruir Israel e vingar os seus mártires. Cometeu graves crimes de guerra contra civis e persegue um genocídio. Assume agora, ao mesmo tempo que incita meio mundo contra a violência israelita sobre civis, que, afinal, os seus túneis não foram construídos para proteger a população palestiniana e que, sim senhor, são instrumentos essenciais da guerra contra Israel. Assumindo, não tenhamos medo das palavras, que os túneis servem para guardar as suas munições, debaixo de hospitais, escolas, que é o mesmo que dizer quantos mais mortos faça Israel com as suas bombas, melhor para o Hamas. Do lado de Israel, Netanyahu aplica o punho de ferro sobre os refugiados de Jabalia. Para matar dois líderes do Hamas tiveram de morrer centenas de palestinianos. O primeiro-ministro corrupto, que vulnerabilizou o seu povo às balas e facas do Hamas, procura um novo bálsamo na retórica e no poder da guerra. Uns e outros, Hamas e Netanyahu, são apenas e só demónios da morte. Tem de haver uma luz qualquer nesta tremenda obscuridade que vivemos. Mas ainda não apareceu.