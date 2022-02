O ataque que a defesa de Sócrates está a fazer ao juiz Carlos Alexandre segue uma velha estratégia de assédio aos magistrados incómodos, que fez escola em toda a Europa, com consequências diversas. Primeiro procura-se desacreditar no plano profissional, depois insultar, por fim, afastar da função. Ivo Rosa deu-lhe um balão de oxigénio.Aconteceu com Garzon, Eric Halphen e dezenas de outros. Também estes magistrados tiveram noutros juízes os mais impiedosos adversários.Barricado em princípios fundamentais do direito, como se fosse vítima de uma justiça totalitária, Sócrates ataca o juiz por tudo o que decidiu. Perdeu em toda a linha nos recursos para a Relação, para o Supremo e também para o Constitucional. Mantém a guerra da distribuição porque é a única que lhe permite acalentar a tese da cabala e da perseguição. É a única que, acredita ainda, o pode poupar a um julgamento e abrir a porta a uma reabilitação política.Fora da frente judicial, toda a sua intervenção mediática tem sido orientada pela lógica do mero insulto ao juiz. Pela tentativa de que alguém acredite e alimente, ao menos, a dúvida razoável de que foi alvo de uma maquinação de Carlos Alexandre e de uma funcionária judicial.Poder-se-ia dizer que não mata mas mói. Aqui, só dá mesmo para rir com este Dreyfus de pacotilha e quem o acompanha na luta pela sua verdade, como disse António Costa.