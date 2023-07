Passou despercebida a notícia da promessa falhada da conferência episcopal portuguesa, de assinalar a Jornada Mundial da Juventude com um memorial de homenagem às vítimas de abuso sexual na Igreja portuguesa. Quando a Igreja não cumpre o que diz é muito mau sinal.









O memorial não perdoava os crimes cometidos no seio da instituição, por padres indecentes, mas era um sinal de reconciliação e de que a história não se pode repetir. Tanto mais tratando-se da Jornada Mundial da Juventude, quando foram precisamente os jovens, muitos deles crianças, alvo dos abusos praticados na Igreja. Sem esquecer que o próprio Papa, que declarou guerra à pedofilia na instituição, fez questão de marcar na agenda um encontro com vítimas de abuso, num gesto nobre e humilde. Os bispos portugueses mostraram, uma vez mais, não compreender a gravidade dos crimes cometidos.

Perdoado vai ser Rui Pinto, que espreitou a todas as portas, retirando de tudo o que havia de computador. Sabia-se que a lei da amnistia aprovada no Parlamento, no âmbito da vinda do Santo Padre ao nosso país, abria caminho a situações, no mínimo, questionáveis. Mas abranger crimes praticados por alguém que espiou juízes, procuradores, clubes, jornalistas, jogadores, advogados e sabe-se lá quem mais não passa pela cabeça de ninguém.