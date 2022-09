Ouvi a Adriano Moreira, pelos idos de 80, duas ou três coisas de que nunca mais me esqueci. Enquanto jornalista, acompanhei muito o CDS e o período da sua liderança, entre 1986 e 1988, nomeadamente uma parte da campanha eleitoral solitária que fez em 1987, acabando varrido pelo furacão da primeira maioria absoluta de Cavaco. Por esses dias, Adriano Moreira brilhava, como sempre, pela lucidez e pela inteligência, raramente pela capacidade de arrastar multidões. Preocupava-o o futuro de Portugal e das gerações vindouras. Não era pessimista mas queria políticas que poupassem os jovens mais qualificados de sempre ao destino de andar de bandeja e toalha na mão a servir cafés aos investidores e turistas estrangeiros que, já nesse tempo, a ortodoxia política procurava como o alfa e o ómega do desenvolvimento. O futuro deu-lhe muita razão. Já sobre o CDS, a sua veia analítica era implacável. É um clube de cavalheiros britânicos que se odeiam cordialmente, dizia. Acabou por ser pior do que isso. Também aí, a sua lucidez foi arrasadora. Quanto ao mais, nestes 100 anos de vida, permanece, como sempre, um espírito português de invulgar inteligência, que sempre valorizou a vida pública e os valores certos. Na ditadura, dentro do possibilismo histórico que lhe foi permitido. Em democracia, sempre que pôde ou lhe foi pedido.