Sim, é verdade que o Presidente turco venceu a renhida ida às urnas, mas é igualmente certo que esta é a primeira vez que Recep Erdogan falha uma eleição à primeira volta. Mérito do veterano Kemal Kiliçdaroglu, um social-democrata líder de uma coligação em sentido inverso do nacionalismo e islamismo aprofundado por Erdogan.Acontece que o impasse turco – Erdogan e Kiliçdaroglu falharam a fasquia dos mais de 50% dos votos que evitaria a segunda volta – vai prolongar-se mais duas semanas.Só que a provável vitória de Erdogan não pode iludir o essencial do que está em jogo na Turquia. O nacionalismo, a islamização e a perseguição aos curdos vão acentuar-se. Erdogan vai em sentido contrário do vento democrático dos que deveriam ser os seus parceiros principais da União Europeia e da NATO.