É discutível que o cartaz que irritou António Costa, e com razão, seja “racista”, mas é indiscutível que se trata de uma caricatura de mau gosto e ofensiva. Não seria difícil obter uma condenação em tribunal, na liberdade de expressão não cabe tudo, há linhas vermelhas, um porco com dois lápis a furar os olhos não encaixa em conceito nenhum.









O triste incidente protagonizado por meia dúzia de professores acabou com a luta travada por milhares de docentes praticamente desde o início do ano letivo. O apoio e a compreensão dos portugueses por meses de protestos já estava a esmorecer, agora colocaram-lhe um ponto final. É a velha imagem da maçã podre que contamina todo o cesto. Podem estar cheios de razão, mas com aquele comportamento perderam-na toda.

Os sindicatos sentiram o soco no estômago e de imediato vieram disponibilizar-se para retomar as negociações com o Ministério da Educação. Agora é tarde. Se antes da caricatura a missão ‘seis anos, seis meses e 23 dias’ já parecia impossível, com aquela aberração nem ‘um ano, um mês e um dia’.





O maior risco da situação criada pelo cartaz é que o estado de saúde da Educação entre nos cuidados intensivos, com prognóstico reservado. Se sob pressão o Governo não reagiu, deixando o setor do ensino chegar onde chegou, agora que é o dono da bola teme-se que tudo fique ainda pior.