A Ucrânia somou inequívocos pontos diplomáticos nos últimos dias e esse talvez tenha sido o fôlego que Volodymyr Zelensky precisava para ousar uma inédita ofensiva em Belgorod. O avanço ucraniano em terreno da Rússia, fora do Donbass, é mais do que a resposta de Kiev ao anúncio de Moscovo da tomada de Bakhmut.A incursão de blindados ucranianos em Belgorod e os intensos ataques de artilharia na zona desviam o foco de Bakhmut, cidade com um valor mais iconográfico do que estratégico e autêntico triturador de militares em ambas as frentes de guerra. A entrada em Belgorod também responde a Joe Biden. O Presidente dos EUA anunciou na reunião do G7, no Japão, a entrega a Zelensky de caças F-16 e garantiu que as aeronaves - fundamentais à contraofensiva ucraniana - não seriam usadas em território russo. Zelensky acaba de provar que avança mesmo sem aquelas máquinas de guerra.