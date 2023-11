Eleições e recado à justiça

Eleições e orçamento arrumado, tendo muito em vista as exigências do PRR. O Presidente da República decidiu com clareza a crise aberta com a demissão de António Costa, devolvendo a palavra aos portugueses. Sem dramas, não aceitando a opção do PS que passava por um novo governo à italiana, com Centeno. Seja qual for o resultado das eleições do ano que vem, uma democracia madura tem de saber lidar com ele. Fez bem. Marcelo deixou também um recado ao poder judicial. A investigação a António Costa tem de ser rapidamente esclarecida. O Ministério Público fez o seu trabalho mas o Supremo Tribunal de Justiça tem de ser rápido a analisar a actuação do ainda primeiro-ministro. Se é certo que os indícios em relação a Lacerda Machado, Vítor Escária e Galamba, são muito fortes, já em relação a Costa não é tão claro. O retrato do despacho de indiciação é devastador em relação aquele trio. Pelo documento, aliás, percebem-se bem os erros políticos que Costa cometeu ao dar uma grande latitude de influência a Lacerda Machado, ao manter Escária como seu chefe de gabinete e Galamba no governo. De alguma forma, aliás, todos traíram a sua confiança e amizade. Que tudo isso tenha acontecido de outra forma, num quadro de cumplicidade criminosa entre os arguidos e Costa, é outra história. E essa, até ver, não está lá.

