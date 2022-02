O Tribunal Constitucional mostrou um verdadeiro cartão vermelho a todos os protagonistas do lamentável episódio em torno do voto dos emigrantes no círculo da Europa. Governo, Comissão Nacional de Eleições, partidos, o próprio Presidente da República, ficam muito mal na fotografia desta triste história, que outorga aos emigrantes na Europa um estatuto de eleitores de segunda classe.Não há pior para uma democracia do que deixar medrar uma suspeição, larval que seja, em torno da legalidade e transparência de um ato eleitoral. Por muitas voltas que se dê, procurando um ângulo mais positivo de análise, subsiste sempre a imagem de profunda incompetência coletiva e, muito pior, de total irresponsabilidade, agravada pelo passa-culpas a que temos assistido.Quando o Estado atinge este nível de degradação, quando instituições se afundam na incapacidade de encontrar soluções, quando se recorre aos tribunais para resolver uma questão destas, pouco sobra para dizer. Apenas que a culpa não é da lei, mas de quem tem de saber aplicá-la e interpretá-la.E que, chegados a este ponto, não é o Chega a pior ameaça para a democracia mas sim aqueles que acham que são donos dela.