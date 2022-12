Elementar justiça

Governo vai dar uma prestação extraordinária de 240 euros a mais de um milhão de famílias, ainda antes de acabar o ano.

António Costa escolhe bem o calendário mas, sobretudo, acerta no universo de portugueses eleitos para receber a ajuda. Ao dirigir o apoio aos mais carenciados entre os pensionistas, trabalhadores e beneficiários de diversas prestações sociais, o Governo coloca-se do lado de quem mais necessita. De quem, nesta quadra, gere o muito pouco que ganha entre as imensas necessidades individuais e a pressão natalícia para ajudar um filho, um neto, um irmão.

O Governo deveria tomar medidas mais estruturais em matéria de salários? Claro que sim. Deveria estender os seus apoios à chamada ‘classe média’, como dizem alguns partidos? Claro que sim. Sobretudo depois de percebermos melhor do que estamos a falar quando falamos de ‘classe média’. Deveria dar apoios mais substanciais? Também é fácil concordar. Todavia, para o momento que vivemos, para as dificuldades que tanta gente enfrenta, penalizando mais idosos e crianças, toda a ajuda é pouca. Se o Governo o pode fazer agora, nada contra.