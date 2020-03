Emergência grisalha

Há um discurso que se está a construir em redor da Covid-19 que constitui um verdadeiro perigo para a saúde pública, além de ser moralmente insidioso. Ao contrário do que é voz corrente, a doença não representa um risco exclusivamente para os mais velhos.Na verdade, trata-se de um vírus diabolicamente democrático e intergeracional, como prova a recente propagação galopante por todo o Globo, em todas as idades e nas mais variadas condições socioeconómicas que estratificam a humanidade. Ainda ontem a Organização Mundial da Saúde chamou a atenção para a considerável percentagem de infetados com menos de 50 anos.O mito do exclusivo sénior da Covid-19 vai dificultar o combate à pandemia, porque acentuará comportamentos de risco nas gerações mais novas, e aprofundará o cisma entre novos e velhos. Os seniores da nossa sociedade serão seguramente os mais afetados, mas porque estão a ficar ainda mais sós, apoiados pelas famílias à distância, sem poderem abraçar nem filhos nem netos, na maior parte do dia abandonados à sua sorte, quando não à sua pobreza e à miséria mais extrema. Atenção: este vírus não é só para velhos.Carlos Rodrigues