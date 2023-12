Respeitem os emigrantes

Portugal é hoje um país maior do que o retângulo continental e os arquipélagos das regiões autónomas graças à sua extraordinária diáspora, que de forma maciça escolheu primeiro o Brasil, depois os Estados Unidos, Canadá e na década de 1960 olhou para a Europa além dos Pirenéus, deu o salto com mala de cartão e hoje está espalhada em todos os cantos do Mundo. Mesmo em termos económicos foi esta diáspora que manteve o País nos anos mais difíceis com alguma capacidade, graças às suas remessas e ao investimento que sustentaram milhares de empregos. Basta conhecer o Interior do País para perceber que sem o esforço e o romantismo dos emigrantes que construíram casa na terra natal, a desertificação seria ainda maior, porque se perderiam muitos postos de trabalho e empresas que subsistem graças ao dinheiro das remessas. Por isso, qualquer tentativa de discriminar os emigrantes portugueses, com ligação e família neste País, é simplesmente absurda.



Uma coisa é travar o turismo de saúde, como das grávidas do Indostão que vêm cá ter filhos e poupar milhares de euros à custa dos contribuintes portugueses. Esse turismo gratuito tem de ser parado com pagamento dos serviços. Mas nunca se pode tratar um emigrante português como um cidadão de segunda.

Ver comentários