Miguel Albuquerque demitiu-se com dois dias de atraso. Os dirigentes do PSD regional e nacional optaram por ficar à espera do detonador do PAN em vez de tomarem a iniciativa política perante o óbvio. Albuquerque não tinha condições para continuar logo no dia das buscas. Tergiversou (mentiu?) sobre a constituição de arguido, mas até podemos dar isso de barato, se considerarmos que o estatuto de arguido é um mecanismo processual de reforço das garantias de defesa.A questão política, porém, era incontornável. Basta ter alguma experiência na análise destes contextos judiciais para perceber que os mandados de busca abriam a porta para uma investigação muito séria. Luís Montenegro deveria ter sido o primeiro a perceber isso e a agir, em vez de desvalorizar as buscas, dizendo que se tratava de questões de contratação pública. Se o detonador do PAN não tivesse funcionado, bastaria uma próxima divulgação dos indícios, de escutas e outros elementos para que caísse. E isso aconteceria, necessariamente, a partir do fim do segredo interno do processo, que acontece com os primeiros interrogatórios judiciais.