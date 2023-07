O maior problema do debate sobre o estado da Nação é não se discutir o estado da Nação, com o PS a falar de um País que não existe e a oposição a apontar o dedo sem indicar caminhos, todos em busca da frase que dê o melhor título.Em lugar de discussões abstratas, promessas-cartaz ou chover no molhado, seria bem mais útil que o Parlamento procurasse soluções para a tragédia do ensino, o drama da saúde, o desastre da habitação. Há outras matérias a merecerem reflexão, como a Justiça ou a política fiscal, mas é melhor restringir as temáticas, sob pena de não se chegar a conclusão nenhuma sobre coisa alguma.