Episódio estranho

O episódio que envolve a presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, é incompreensível a vários títulos. Se o Ministério Público a constituiu arguida apenas por ter nomeado a sua chefe de gabinete sem concurso, então, esta magistratura bateu no fundo. É difícil acreditar que, com várias adjudicações de contratos controversas, nomeadamente a familiares, noticiadas em 2019, seja investigada apenas pela chefe de gabinete.Por outro lado, se é investigada por outras matérias que não esta, é duvidoso que o MP não a tenha informado no acto em que é constituída arguida. Também não se compreende o silêncio da procuradora-geral. A lei permite um esclarecimento em casos cobertos pelo segredo de justiça.Por fim, estranha-se a pressa de personalidades do PS, como Francisco Assis, a comentarem em termos definitivos o caso, arvorando-se numa espécie de arquivadores superiores do reino. Alguns, são os mesmos que chamaram espiões aos investigadores da Face Oculta. Costumam ser usados para pressionar a justiça de cada vez que alguém ou grupo de interesses é beliscado. Afinal, a oeste, nada de novo.