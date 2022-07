Erro de quê

Alega Pedro Nuno Santos que a embrulhada do aeroporto se deveu a "erros de comunicação". Tese difícil de vingar, quando, na véspera, em entrevista à RTP, afirmou: "Não informo o senhor Presidente de todas as decisões que vamos tomando no Ministério das Infraestruturas".E em relação ao PSD também foi claro, ao considerar que se colocou fora da discussão. Ora, aqui não há erros de comunicação. Há uma posição de afirmação. A haver algum erro, será o de não ter informado o primeiro-ministro da decisão. Mas como é possível um político experiente e com aspirações a altos voos não informar o seu chefe numa matéria destas? Talvez um dia saibamos.Costa diz que o ministro foi humilde ao reconhecer o erro. Só não se percebe é porque não teve a humildade de se demitir, ou o primeiro-ministro a coragem de o fazer. Pedro Nuno Santos tem uma das pastas mais importantes, as Infraestruturas e a Habitação. Mexe com muitos milhões e a vida de todos nós. Este caso retirou-lhe capacidade e credibilidade política para levar por diante a missão - num Governo que, três meses após a tomada de posse, teima em não descolar.