O Conselho Superior do Ministério Público arquivou o inquérito ao procurador que constituiu Luísa Salgueiro arguida na ‘Operação Teia’. A autarca de Matosinhos e presidente da Associação Nacional de Municípios, que se apressou a invocar a condição de jurista para acusar o magistrado, dizendo ter cometido “um erro grosseiro”, deve agora iluminar-nos com a sua vertiginosa sabedoria.Como se percebeu, Luísa Salgueiro está a ser investigada num inquérito em que se procuram provar crimes de tráfico de influências e abuso de poder. A dirigente socialista precipitou-se a todos os níveis. Precipitou-se ao dizer que se trata de um “erro grosseiro”, precipitou-se na gestão de controlo de danos, recorrendo à habitual vitimização, precipitou-se na convicção de que a procuradora-geral da República iria em seu socorro. Lucília Gago acabou por estar muito bem na gestão de um episódio em que outras figuras relevantes do mundo político também se precipitaram, atacando a Justiça em paroquiais movimentos de solidariedade.