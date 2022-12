A demissão do ministro estava escrita nas estrelas desde o primeiro dia desta crise. Não tinha condições para continuar. Qualquer cenário era péssimo. Se sabia da indemnização e concordou, era mau. Se não sabia, era quase pior.Pedro Nuno Santos aproveitou, por isso, para fazer da sua demissão uma declaração de guerra. Atirou as culpas para o secretário de Estado, para os serviços jurídicos da TAP e demitiu-se contra o ‘alarme social’, digamos assim, forma demasiado eufemística de assumir responsabilidade política.Neste momento, até pode ter o aparelho do PS consigo, mas é totalmente duvidoso que uma boa parte do eleitorado o acompanhe na obsessão pela TAP, que já custou 3,2 mil milhões de euros aos contribuintes. Ou num projeto político de reunificação da esquerda que António Costa aproveitou, com a ‘geringonça’, e matou a seguir com a maioria absoluta, provando que as eleições se ganham ao centro e com moderação.Pedro Nuno Santos tem um longo deserto para atravessar. Resta saber se leva bússola.