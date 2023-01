Escrutinar as nomeações

Dois factos a reter. Ministério Público e Constitucional recusam integrar-se no escrutínio prévio das nomeações para o Governo. Fazem muito bem. Uma estrita obrigação do Governo não pode, sob pena de violação da separação de poderes, envolver o poder judicial. Noutro plano, o já famoso questionário tem fragilidades mas não é, necessariamente, inútil. Penso que deve ser visto como uma tentativa de mudar alguma coisa.



Será relevante se os partidos, não apenas o PS, mudarem algumas práticas. Será relevante se daqui se partir para políticas de integridade com recurso ao saber que existe na universidade. Pode ser um ponto de partida para defender o Estado, o dinheiro e o interesse públicos, da pura ocupação partidária. Para evitar que uma indemnização como a de Alexandra Reis escapa ao controlo de quem tem a obrigação legal de aprová-la. Para começarmos, de vez, a deixar de brincar com coisas sérias.

