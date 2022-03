Escutas e segredo

O Presidente da República veio demarcar-se das ideias que por aí andam sobre a alteração dos conselhos superiores das magistraturas e fez muito bem. O que Rui Rio queria fazer, e que significava uma politização clara dos conselhos, não morreu porque ele se transformou, entretanto, num líder moribundo. De qualquer modo, o que já hoje lá se passa, no caso do Ministério Público, já não é muito recomendável. Ainda há poucos dias aterrou no conselho uma proposta oriunda da procuradoria distrital de Lisboa que prevê, em nome da melhoria do sistema de justiça, realizar escutas a magistrados e, indiretamente, a jornalistas, nos casos de violação do segredo de justiça. Uma parte do Ministério Público está em clara deriva. Depois de mandar a PSP vigiar jornalistas, de levantar o segredo de justiça, fabricou uma geringonça legislativa para dar o passo seguinte. Como a doutrina do Tribunal Europeu protege os jornalistas, a habitual manha legislativa, de algumas doutas cabeças, pretende ver um crime de corrupção em cada alegada violação do segredo de justiça. Consequência: escuta-se o magistrado. Num país que acaba de demolir uma parte do combate à corrupção com os alçapões do último pacote legislativo, esta era mesmo a prioridade que se impunha.

