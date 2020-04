Esperança europeia

Este é o momento mais decisivo da União Europeia. Ou reage de forma coordenada e solidária à crise provocada pela pandemia, ou não responde e torna-se alvo fácil dos populismos e acabará por se dissolver. Como referiu o cardeal-patriarca de Lisboa, "se não há Europa que chegue", não haverá "Europa que sobre".O Presidente do Governo espanhol já avançou com uma proposta arrojada. Um emissão europeia de dívida perpétua no montante de 1,5 biliões de euros. Perante uma ameaça extraordinária, a Europa, que garantiu paz, prosperidade e segurança a um continente que estava habituado a chacinar-se no intervalo de cada geração, tem de dar uma resposta extraordinária. Há um grupo de governos, com o executivo dos Países Baixos como porta-voz, que tem recusado mais ambição na resposta europeia. Mas em última análise caberá ao governo alemão a decisão final.Não há nenhuma razão para chumbar esta proposta, não há culpa moral pela crise, e cada país perdeu a capacidade de usar a política monetária para amortecer o impacto desta hibernação. Logo , a resposta tem de ser conjunta. O BCE tem de imprimir mais dinheiro e Bruxelas tem de dar oxigénio a toda a economia europeia, para que a UE não seja uma vítima fatal da pandemia.