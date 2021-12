Esqueçam os números

Não deixa de ser insólito que a autoridade de Saúde anuncie uma medida tão importante como a redução do período de confinamento e só a operacionalize para a semana. Os critérios já deviam ser conhecidos e a medida já deveria entrar em vigor, a menos que o objetivo tenha sido o de reforçar o confinamento obrigatório do maior número possível de pessoas durante as celebrações do novo ano.Com a corrida aos testes, aumentando a fabulosa faturação dos laboratórios que investiram neste negócio, é normal que o número de infetados, principalmente com a nova variante Ómicron , atinja proporções estratosféricas.Mas não devemos entrar em pânico, nem sequer dar demasiada importância a esses dados. O que verdadeiramente interessa é o número de hospitalizados, internamentos e óbitos.E a DGS devia divulgar entre os hospitalizados, internados nos Cuidados Intensivos , qual a percentagem de vacinados com todas as doses. Mesmo entre os óbitos devia haver separação entre os que morreram por causa da Covid e os que morreram por causa de outras doenças, mas que também tinham Covid. A informação é a melhor arma contra o pânico.