Estes esquemas geram riquezas descomunais, que até tornam a fortuna de José Sócrates revelada na investigação do processo ‘Marquês’ numa espécie de pecúlio de quase pilha-galinhas, se comparada com as fabulosas posses do empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes, a quem a Justiça caçou cerca de 100 milhões de euros e 18 carros de luxo.



O que está em causa na investigação da ‘Operação Picoas’ é muito relevante para Portugal. Há suspeitas de esquemas quase mafiosos à volta de uma grande empresa, com luvas milionárias, a troco da possibilidade de fazer negócios.Estes esquemas geram riquezas descomunais, que até tornam a fortuna de José Sócrates revelada na investigação do processo ‘Marquês’ numa espécie de pecúlio de quase pilha-galinhas, se comparada com as fabulosas posses do empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes, a quem a Justiça caçou cerca de 100 milhões de euros e 18 carros de luxo.

Mas esta riqueza alcançada à conta de rendas ilícitas e esquemas manhosos empobrece o País, muito além dos milhões desviados dos cofres fiscais.





Um país só cresce com uma economia sustentável se houver competitividade e inovação. Quando há entraves à competitividade em segmentos importantes da economia, em que não são as melhores empresas que ganham os negócios, mas as que têm melhores contactos e estão disponíveis para pagar luvas, floresce um ambiente poluído que castiga o mérito das empresas e acaba por empobrecer o país.





A corrupção parece endémica neste País, por isso o labor da Justiça na última década no combate ao crime de colarinho branco é de louvar.