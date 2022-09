Ursula von der Leyen fez um discurso sobre o Estado da União agregador e de grande exigência política para os 27. Vestida com as cores da Ucrânia, enumerou todos os desafios que a União Europeia enfrenta. Fez da solidariedade ativa com o povo ucraniano um dos objetivos essenciais na defesa da democracia.A energia e a liderança de Von der Leyen têm sido um verdadeiro exemplo da determinação necessária ao combate da tentativa expansionista da Rússia, dos crimes que tem praticado e das mortes que tem deixado no terreno. A mensagem essencial foi clara: as sanções contra Putin e a Rússia são para continuar e o objetivo é o alargamento a Leste. Resta saber se, na frente política interna, a Europa vai resistir a uma vitória da extrema-direita em Itália, terceira potência europeia.