Estados da Nação

O Estado da Nação discutido esta semana mostra duas realidades bem diferentes, até antagónicas, que coexistem. De um lado há os números macroeconómicos que mostram o País a crescer, até acima da média, com contas públicas na ordem e redução do endividamento.Visto de fora, este País à beira-mar plantado até parece um belo oásis de prosperidade. Mas um olhar mais atento à vida real das pessoas desmente esse quadro. Há emprego, mas os trabalhadores e pensionistas têm grande dificuldade em esticar o rendimento até ao final do mês.A inflação comeu parte importante dos magros rendimentos e as famílias dificilmente recuperarão o poder de compra perdido.E quem comprou casa a crédito nos últimos anos está a ser asfixiado pelo aumento brutal da prestação do crédito. Mas pior ainda estão as pessoas que não têm casa própria. Os valores exigidos por habitação digna são estratosféricos e no mercado de arrendamento as novas rendas são quase pornográficas.Na educação, os professores em guerra tornaram o último ano letivo em algo peculiar, Na saúde, gere-se o caos. E nisto tudo há um Governo, recordista de casos e casinhos, que ainda sem chegar a 16 meses de funções já parece envelhecido.