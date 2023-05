Este mundo de idiotas úteis

O deputado do PSD Carlos Reis, num claro desafio ao líder do seu partido, não está disponível para ser "o idiota útil", que ajudará a derrubar dois ministros e convocar eleições antecipadas. Este episódio mostra muito do estado a que chegámos. Se António Costa pode ter um problema sério, caso Medina ou Duarte Cordeiro venham a ser chamuscados por este processo, o problema de Montenegro também não é pequeno.O processo ‘Tutti Frutti’ está a mostrar um PSD enxameado por estas figuras de pequenos ‘chefes’ do aparelho. Uma geração verdadeiramente rasca na política, que toma conta do partido ao nível local porque precisa disso para as suas negociatas, os seus pequenos jogos de influência, o seu carreirismo por conta do erário público. Seja qual for o destino processual do caso ‘Tutti Frutti’, a realidade há muito indiciada é clara. O mundo autárquico, o Estado em geral, são o alvo apetecido desta gentalha cuja linguagem e modo de atuação estão ao nível de pequenos carteiristas. Com a diferença de que a carteira do dinheiro público é sempre esbulhada na base de alguns milhões para cima.Este é um caso de justiça mas também de ética política. Se os partidos continuarem a assobiar para o lado, se ficarem à espera da justiça, isso significa que continuarão a tratar-nos como meros idiotas úteis numa grande farsa sobre a democracia.