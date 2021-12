E quando tudo parecia bem encaminhado para trazer o foragido de volta - não é de crer que o choradinho de Rendeiro comova as autoridades sul-africanas - eis que a operação extradição ficou ameaçada por falta de tradutores. Só há dois para tratar de todos os processos do País e os prazos são apertados. Depois da trabalheira que deu encontrar o homem, só faltava mesmo vê-lo à solta, instalado em hotéis de luxo junto à praia, por dificuldades em transpor para inglês as condenações escrita na língua de Camões. É a eterna falta de meios com que se debate a Justiça portuguesa e que sucessivos governos não resolvem. Ao contrário da pandemia, este ‘vírus’ está estudado, não tem variantes e a vacina já foi descoberta: chama-se investimento, quer em recursos humanos quer tecnológicos. Aqui não há que poupar nem cativar, há que gastar o que for necessário.



A tradução do processo Rendeiro acabará por se resolver, mas a Justiça não pode funcionar na base do desenrasca. E estando o País às portas de eleições, era importante que os partidos dissessem o que vão fazer na Justiça e assumissem compromissos de honra, chega de blá, blá, blá.

