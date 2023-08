Parece um paradoxo que enquanto cada vez mais famílias endividadas ficam asfixiadas pela subida brutal das prestações do crédito à habitação, os preços das casas fiquem cada vez mais caros e inacessíveis. Não são só as casas de 4,4 milhões no Chiado que estão fora do alcance de uma família portuguesa, que não pertença àquele reduzido número dos ricos e privilegiados ou dos futebolistas com contratos das arábias. Uma família com salário médio, ou até acima desse patamar, já não consegue comprar habitação na capital. Idêntico problema também se sente na Área Metropolitana do Porto e em alguns municípios do Algarve, onde a especulação e a procura de estrangeiros endinheirados fez disparar o preço das casas para valores estratosféricos.









Lisboa corre o risco de se transformar numa Disneylândia residencial para milionários estrangeiros, enquanto os autóctones são obrigados a procurar casa a dezenas de quilómetros de distância. Já hoje em Alfama e Mouraria, os portugueses residentes são uma espécie em vias de extinção e o mesmo pode acontecer no Príncipe Real, Avenidas Novas e outros bairros.

Em causa não está o investimento estrangeiro que até cria uma indústria de serviços associados que deixa muito dinheiro no País. A culpa é dos poderes públicos, Governo e câmaras, que não estão a conseguir soluções que permitam às famílias portuguesas morar na cidade onde sempre viveram.