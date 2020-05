Dois dias de desconfinamento foram suficientes para perceber que o regresso à normalidade vai ser duro. Daí a necessidade, nesta nova fase Covid, de não cometer os mesmos erros do isolamento e ser mais assertivo.Não se pode dizer que é impossível fechar as fronteiras e fechá-las dias depois.Não se pode diabolizar as máscaras e serem agora a salvação.Não se podem abrir exceções como o 25 de Abril e o 1º de Maio.Não se pode olhar para Fátima como uma coisa de celebrantes e peregrinos.Não se pode prometer crédito às empresas e até agora não ter chegado.Não se pode manter o IVA das máscaras, que deviam ser gratuitas, a 23%.Não se pode dizer que o Parlamento é zona livre de "mascarados" para gritar vivas à Revolução e agora todos terem de a usar.Não se pode deixar de pagar às IPSS, é um crime.Não se podem fazer contratos sem transparência.E não se podem fechar praias e andar aos magotes na rua. Qual a lógica?O País atravessa um momento delicado. É hora de falar menos e agir mais. Afinal, já todos tiveram o seu momento de glória.