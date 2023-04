A CP está determinada em transformar-se num transporte público inútil. Permanentemente em greve, são mais os comboios suprimidos do que as composições que rolam sobre os carris, deixando apeadas milhares de pessoas.Uma vergonha, uma falta de respeito tremenda pelos utentes, sobretudo pelos detentores de passes sociais, que pagam por viagens que não se realizam. Não sei o que é que os sindicatos que decretam estas paralisações, tão intermináveis quanto inconsequentes e inúteis, têm a dizer a quem precisa de se deslocar para o trabalho, para ir ao médico, para ir para à escola. Também não é importante.Ora, como os comboios não voam e as estações não têm pista de aterragem, os Comboios de Portugal não contam para nada. Nem para quem manda na empresa nem para quem a gere – temo que presidente do conselho de administração da CP tenha aprendido com o ‘chairman’ da TAP, um senhor chamado Manuel Beja, que os portugueses só souberam da sua existência quando foi demitido, conjuntamente com a CEO da transportadora aérea, Christine Ourmières-Widener.