A coreografia política que Marcelo Rebelo de Sousa organizou para o Conselho de Estado foi ontem duplamente dinamitada por António Costa. Uma operação de tropas especiais, em surdina, com eficácia total. De manhã, aproveitou uma visita a uma creche para estabelecer uma linha entre “fazedores” e “comentadores”, deixando uma brevíssima explicação, suave, sobre a missão de cada um. Sobre o Governo, cuja obrigação é resolver problemas, como o que ali o levava, as creches gratuitas. Depois, foi para o Conselho de Estado ouvir o discurso do Presidente sobre a análise à situação política e económica. Costa ficou, naturalmente, em silêncio. Sabe-se que tem uma opinião diferente de Marcelo, isso não é um drama, não tinha que estar ali a regar o pequeno fogo com gasolina. Para análise da situação económica e política já tinha lido, na véspera, o que mais lhe interessava, o artigo de Mário Centeno. Costa deixou Marcelo a falar sozinho, perante um órgão meramente consultivo, cuja importância para a condução dos assuntos da Nação é pouco mais do que zero. Fez lembrar aqueles meninos malandros que levam um alfinete para esvaziar os balões alheios. Assim foi Costa. Rebentou o balão de Marcelo.