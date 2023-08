FC Porto, maus e bons ditadores

No dia em que Otávio rumou aos milhões sauditas do futebol, o Al Nassr publicou uma espécie de vídeo de boas-vindas ao internacional português. O clube de Ronaldo usou imagens do Porto e Gaia, um telejornal falso e duas camisolas dos dragões, uma vestida por Otávio e outra por uma criança, num simulacro de família, talvez tripeira, com pronúncia do Estoril.



No vídeo, o menino loiro questiona o pai sobre se Otávio "vai mesmo para a Arábia Saudita" e, numa encenação ao estilo mais ingénuo de Bollywood, obtém uma resposta surpreendente. Diz o pai que "a Arábia Saudita é um grande país, com uma grande visão e todos os que foram para lá estão felizes". Ora é aqui que o vídeo propagandístico à custa do FC Porto nos engana. No dia em que as imagens foram reveladas, migrantes etíopes que queriam entrar na arábia, talvez para serem felizes, foram abatidos a tiro pelo exército de Riade. E nas prisões sauditas há cada vez mais homens e mulheres que não concordam com a felicidade musculada imposta pelo príncipe Mohammad bin Salman, que tem por hábito decapitar opositores ao mesmo tempo que maquilha a repressão com sinais pífios de abertura social. Do FC Porto, que em 2022 levou ao relvado a bandeira ucraniana para criticar a guerra, esperava-se a demarcação deste uso abusivo do seu emblema para branquear um regime pouco diferente do russo.

Ver comentários