Após as suspeitas de encobrimento de um caso de abuso sexual, que levou D. Clemente a explicar-se ao Papa, o Patriarcado de Lisboa tem mostrado serviço. Ontem deu conta da suspensão de um padre de Massamá, mais um que se portou mal.





Não vislumbro nenhuma instituição que conseguisse sobreviver a semelhante catadupa de casos de pedofilia. Já tinha fechado as portas. O argumento de que é um problema transversal a toda a sociedade, não justifica que a Igreja tenha sido apanhada na rede. Os valores que defende não são compatíveis com este tipo de comportamento. São casos atrás de casos. Já ultrapassou todas as linhas vermelhas.A Cova da Iria sempre se encheu de fiéis, mesmo durante os anos em que a Igreja não reconheceu as Aparições de 1917 (só o fez em 1930). Se a Igreja fechasse as portas, os fiéis continuariam a frequentar este e todos os locais de culto, com a mesmíssima devoção.