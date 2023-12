Chovem promessas de mais dinheiro para todos, seja através da redução dos impostos, seja pelo aumento das pensões, dos salários, do rendimento mínimo, dos apoios a tudo e mais alguma coisa. Um filme que se repete sempre que os eleitores são chamados às urnas, tipo ‘Sozinho em Casa’, que nos entra porta dentro em todos os Natais. Não é nenhuma obra-prima, nem anda lá perto, mas dá para divertir os miúdos e entreter os graúdos. Já se fizeram milhares de fitas a pensar na quadra festiva, mas nenhuma com o sucesso deste assalto falhado, muito pela interpretação de Macaulay Culkin, uma estrela que chegou, viu, venceu e desapareceu.





Os atores da longa-metragem ‘Legislativas 2024’, cujo argumento também nasce de um imprevisto, não têm o mesmo encanto de ‘Kevin’, às vezes são chatos e repetitivos, outras dizem coisas em que nem eles acreditam, imagino eu, mas decoraram bem o papel, construído a partir de guiões de eleições anteriores, com o selo de garantia ‘vamos’. Fica a dúvida, para quem está no poder há oito anos: por que razão não fizeram antes? Para os que sonham lá voltar convinha que explicassem como o vão fazer e com quem, que a solo não chegam lá nem com velhas alianças, foi chão que deu uvas. Mas haverá tempo para voltar ao assunto. Por estes dias, o melhor mesmo é rever ‘Sozinho em Casa’. O Natal é uma festa e este filme é bem mais divertido.