A 20 de julho de 2021, o primeiro-ministro anunciou ao País a “libertação total da sociedade” no final do verão. Chegou o outono e nada aconteceu, veio o inverno ‘idem aspas’. A libertação chegou ontem, nove meses depois. É certo que há promessas que demoram mais a cumprir e outras que nunca se cumprem, mas, neste caso, é difícil perceber as razões de tanta demora. Nem os especialistas, mesmo os mais papistas que o Papa - e foram muitos os que tiveram palco mediático ao longo dos últimos dois anos -, defendiam já a continuação da obrigatoriedade da máscara.









Desta vez, valha-nos isso, pouparam-nos ao bocejo de mais uma reunião do Infarmed antes de tomar a decisão. Foi tudo muito rápido, tudo no mesmo dia, como devia ser sempre: o Governo aprovou o decreto-lei, Marcelo promulgou-o, foi publicado em ‘Diário da República’ e entrou de imediato em vigor. Só faltou mesmo demitir a diretora-geral da Saúde, completamente desautorizada pela ministra Marta Temido. Se não percebeu que está a mais no lugar que ocupa, a titular da pasta da Saúde que lhe indique a porta de saída.

Toda a atuação de Graça Freitas ao longo da pandemia foi um desastre e agora, quando se lhe pedia, finalmente, lucidez e bom senso, veio uma vez mais agitar medos e fantasmas. Felizmente, já ninguém a ouve. Nem Marta Temido.