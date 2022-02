Os incidentes no clássico são um tremendo incómodo para a Federação Portuguesa de Futebol. Um pesadelo. Numa altura em que a candidatura ibérica à realização do Mundial de 2030 estava bem encaminhada, o que se passou pode deitar tudo a perder. Aquilo não é espetáculo que se apresente ao Mundo. Desentendimento entre jogadores, equipas técnicas, staff, não são um exclusivo português, acontece aqui e além, ainda que mais contidos. Já o comportamento de elementos contratados para zelar pela publicidade no estádio é diferente. Nenhuma marca internacional correrá o risco de ficar associada a um filme como aquele que o País assistiu em direto. A FIFA nunca permitirá que a imagem dos patrocinadores saia beliscada. São eles que pagam a festa.





Também a segurança deve deixar o organismo máximo do futebol de pé trás. E ninguém chamou a Polícia?, pensará Infantino e os seus colaboradores, que não deixarão de questionar-se, igualmente, sobre o aparecimento de uma bala em campo. Sim, uma bala! Quem a tinha? Como foi ali parar? Foi retirada de alguma arma? E, já agora, será mesmo verdade que palmaram a carteira e o telemóvel ao presidente de um dos clubes intervenientes?, perguntarão os responsáveis da FIFA. Dúvidas que poderão pesar na decisão sobre a atribuição do Mundial 2030.