Folga temporária

O cheque de 125 euros que milhões de portugueses vão receber este mês apenas mitiga o agravamento da perda do poder de compra provocado este ano pela inflação galopante. Na prática, com este cheque e o apoio de 50 euros por filho, o Estado apenas devolve às famílias uma parte daquilo que ganhou a mais no IVA com o agravamento dos preços.Mas, particularmente para as famílias de menores rendimentos, este dinheiro faz toda a diferença e permite respirar melhor neste outono em que os produtos essenciais sofreram um aumento muito superior à taxa da inflação oficial.Muitos dos trabalhadores terão no final de novembro e primeiros dias de dezembro nova folga com o subsídio de Natal. Mas a pressão inflacionista vai continuar e a maior parte dos trabalhadores no conjunto deste ano e do próximo perderá o equivalente a um mês de salário. Com produtos mais caros, a fatura energética sem travão aparente e os juros a disparar, os primeiros meses do próximo ano serão ainda mais duros para a esmagadora maioria das famílias. A situação económica nos lares de Portugal vai piorar. E só o fim da guerra na Ucrânia pode acabar com esta espiral de pobreza.