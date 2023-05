A novela ‘Galamba’ permanece imparável. O próprio diz que tem ‘imensas’ condições para continuar, o que, praticamente, só suscita uma ‘imensa’ gargalhada. João Galamba é um cadáver político ambulante, que serviu instrumentalmente para o primeiro-ministro refazer a sua autoridade e encurralar Marcelo no seu labirinto palaciano. Já só é material, do melhor, para as piadas de Ricardo Araújo Pereira.A única questão relevante sobre Galamba está em saber qual será o momento da sua saída. Porventura, na remodelação que António Costa há de fazer. Enfim, Galamba habita no pequeno mundo da trica socialista. Outra coisa será a rapaziada do SIS, que se deixou acionar por Galamba. Apesar da interessante, digamos assim, justificação dada pelos fiscalizadores das secretas, considerando que o SIS agiu numa lógica de “prevenção de risco” e não de “prevenção de crime”, logo de forma perfeitamente legal, a história está longe de ser esclarecida.