Ganância imoral

António Costa anunciou na semana passada no Parlamento, com pompa e circunstância, uma redução dos impostos sobre os combustíveis de 20 cêntimos, o que deveria significar uma redução de 14,2 cêntimos no litro do gasóleo e ligeiramente acima dos 15 cêntimos no litro da gasolina.Milhares de automobilistas esperaram até à passada segunda-feira para abastecer e aproveitar a redução fiscal. Mas esse sonhado e anunciado bónus não aconteceu. Houve ligeiras descidas, mas não na dimensão esperada. As petrolíferas culpam o Governo, mas a diferença está nas margens de lucro. Em termos morais, o comportamento das gasolineiras é inqualificável. Sobrecarregam as famílias e as empresas com um custo acrescido que vai alimentar a onda inflacionista.O Governo já fez ameaças, mas as autoridades públicas pouco podem fazer a menos que descubram práticas de cartel.Num mercado em que todos se conhecem e há um operador dominante, que até vende combustíveis aos rivais, há muitos indícios de cartelização, mas não há provas para se poder afirmar que há crime.E todos somos lesados pela ganância das petrolíferas.