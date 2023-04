Manuel Beja era o ‘chairman’ da TAP, mas naquela empresa disfuncional sob tutela de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado, que intervinham na empresa como se fossem eles os verdadeiros presidentes, o gestor que ontem foi ao Parlamento confirmar que a governação na empresa que tanto custou aos contribuintes era feita à margem das boas regras, não passava de uma terceira figura, quase como o marido ‘encornado’ num triângulo passional.





Manuel Beja não conseguiu evitar que o conflito entre a presidente executiva (CEO) e a administradora Alexandra Reis se resolvesse dento da administração. Na altura, a gestora francesa, com o beneplácito de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado Hugo Mendes, livrou-se de Alexandra. O assunto e todos os escândalos que posteriormente se souberam da TAP e do Governo só foram conhecidos porque, poucos meses depois da saída da companhia, a gestora demitida tomou posse como secretária de Estado do Tesouro. A investigação do Correio da Manhã a esse episódio abriu uma caixa de Pandora, que revela episódios graves de incompetência, de má gestão e de abuso do poder por parte de membros do Governo.