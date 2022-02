A tentativa de reescrever a história não é uma obsessão inédita em Vladimir Putin. Ao fazê-lo de novo agora, de forma irada, amargurada e com juras de vingança, o Presidente russo foi uma caricatura de si próprio. Mais pareceu um líder acordado de um longo coma, a lembrar uma versão recente - e potencialmente mais letal - de “Good Bye, Lenin!”.O discurso febril de Vladimir Putin, minimizando a Ucrânia enquanto Estado e desprezando a soberania do país, é recorrente e o único capaz de justificar a realidade paralela, de negação do passado, em que vive o líder russo. Porque Putin sabe que tem o Ocidente devidamente encurralado entre um território que nenhum soldado da NATO – ou mesmo dos Estados Unidos - defenderá e ameaças de sanções que economicamente prejudicarão tanto a Rússia como quem as decreta.