O velório de Mikhail Gorbatchov vai realizar-se este sábado no moscovita Salão das Colunas, espaço reservado a proeminentes figuras, mas nem por isso o último líder da União Soviética terá um funeral de Estado. No atual contexto da Rússia percebe-se. O Estado que Gorbatchov representou já não existe e o homem da ‘perestroika’ e da ‘glasnost’ acabou com guerras que Vladimir Putin quer ressuscitar. Gorbatchov é o reverso de Putin e, para muitos russos, é um traidor que acabou sozinho. Os que o seguiram estão silenciados, foram obrigados ao exílio ou já não estão vivos. O homem que abriu portas à reunificação da Alemanha e acabou com a Guerra Fria terá um funeral pouco mais que familiar.









É certo que o legado do prémio Nobel da Paz, em 1990, sempre foi mais idolatrado no Ocidente (o PCP português é exceção) do que na Rússia. Afinal, Gorbatchov mudou a geopolítica do Mundo, mas foi incapaz de fazer a mudança numa URSS que não soube lidar com a transição democrática que acabaria por a extinguir. Se, como escreveu um estudioso da sua obra, a vida de Gorbatchov tivesse sido metaforicamente uma corrida, resumia-se a uma partida excelente, com um final desastroso.

Com Mikhail Gorbatchov morre sobretudo uma ideia de Rússia pacificada e em harmonia com o Mundo.