Governar na crise

Apenas passou um ano do Governo de maioria absoluta e o desgaste é tanto que até parece uma eternidade. António Costa também não teve vida fácil, depois de uma pandemia chegou a guerra e a inflação, que despontava com os constrangimentos logísticos, disparou e sofremos agravamentos de preços que já não conhecíamos nos últimos 30 anos. Em reação à subida de preços na Europa, o BCE subiu os juros. Num ano, a taxa diretora passa de zero a 3,5%. Para quem tem crédito à habitação esta subida faz toda a diferença. Há um ano, as taxas de referência do crédito ainda estavam negativas e hoje já superam os 3%. António Costa reconheceu as dificuldades e avaliação negativa do Governo, que as diversas sondagens apontam, ao dizer na entrevista à SIC que as "pessoas não podem estar satisfeitas com o Governo".



A inflação desacelera mais lentamente em Portugal do que em outros países da UE, e os juros apontam para uma estabilização. No entanto, para as famílias com crédito da casa, as atualizações dos próximos meses ainda vão trazer más notícias com agravamentos das prestações mensais. Há cada vez mais mês a faltar quando acabam os rendimentos das famílias e isso tem reflexos na tensão social e mas intenções de voto. Os tempos que correm são difíceis para todos os governos, mas de um executivo maioritário esperam-se soluções para melhorar o País, sem ficar dependente das sondagens, porque este não é tempo de eleições.

