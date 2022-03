Governo amarrado

O Presidente da República amarrou António Costa ao Governo. Ou seja se o primeiro-ministro for convidado para suceder ao belga Charles Michel no Conselho Europeu, Marcelo não terá as mesmas dúvidas de Jorge Sampaio quando Durão foi para Bruxelas e cessará o mandato deste executivo de maioria socialista.De facto quem ganhou as legislativas foi António Costa. Numa campanha eleitoral em que apesar das nuvens que vinham de Leste ainda ninguém acreditava numa guerra na Europa, nem se falou das possíveis consequências dessa tragédia, os portugueses confiaram no secretário-geral do PS para um mandato com maioria absoluta.Mas só em 2024 é que se colocará o cenário de Costa ser ou não ser escolhido para liderar o Conselho Europeu. Até lá muita água correrá e o que se previa em janeiro deste ano já está tão desatualizado.A inflação galopante vai tirar poder de compra aos rendimentos das famílias. A pressão social vai aumentar à medida que sobrará cada vez mais mês após a duração do salário ou das pensões. A subida de juros vai complicar as contas do Estado, das famílias e arrefecer a economia.Os desafios dos próximos anos não vão ser fáceis para ninguém. E nas crises que mexem no bolso dos eleitores, os governos costumam sair castigados.