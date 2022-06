Governo aterra

Antes de chegar aos 100 dias, o Governo aterrou numa insólita crise política por causa dos aeroportos. O executivo é de maioria absoluta, mas parece de coligação entre António Costa e Pedro Nuno Santos.Ainda faltam mais de 1550 dias para o término normal da legislatura e os sinais que esta crise revela levam a temer o pior. Há a sensação de cansaço político, enquanto o País enfrenta problemas sérios, desde a inflação galopante até à subida das taxas de juro que este mês já agravam a prestação mensal do crédito de milhares de famílias, passando pelo caos no serviço nacional de saúde. E esta é só a ponta visível do icebergue. A tempestade financeira ainda não chegou, porque a inflação e a explosão do turismo engordam as receitas fiscais, enquanto os salários perdem poder de compra.Mas em 2023 e 2024 esta onda vai agravar as contas públicas e complicar a gestão política. E há sérias dúvidas se este governo vai ser capaz de conduzir o País nessa tormenta.Quanto ao aeroporto, tem mesmo de haver uma solução. A Portela é insuficiente. Nunca haverá unanimidade. Por isso há que decidir e fazer. É para isso que servem os governos.